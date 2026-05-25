A Messina e Salerno Meloni e Schlein sono fuori dai giochi | le vittorie di Basile e De Luca

A Messina e Salerno, i candidati di centrodestra e centrosinistra sono stati battuti. A Messina, il candidato sostenuto dalla coalizione avversaria ha ottenuto il 55%, superando di oltre venti punti il candidato di Meloni. A Salerno, il candidato di De Luca ha conquistato il 60%, lasciando indietro quello sostenuto da Schlein. Nessuno dei rappresentanti dei due schieramenti principali ha raggiunto la soglia di vittoria.

Due importanti città del Sud in cui centrodestra e centrosinistra non hanno toccato palla. A Messina e a Salerno hanno vinto candidati distanti da Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Si tratta di due capoluoghi di provincia che facevano parte del gruppo di città per cui si è votato domenica 24 e. 🔗 Leggi su Today.it

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