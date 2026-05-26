Il cane antidroga Elik si è ritirato dal servizio dopo nove anni nella Guardia di Finanza della Spezia. Il labrador ha lavorato nel settore cinofilo fino al 13 maggio 2026, quando ha iniziato la pensione. Elik e il suo conduttore sono stati insieme per molti anni, collaborando nelle operazioni di controllo e ricerca sostanze stupefacenti. La sua carriera si è conclusa con l’addio ufficiale al servizio attivo.

La Spezia, 26 maggio 2026 – E’ ufficialmente in pensione dal giorno 13 di questo mese di maggio, dopo nove anni di onorato servizio nella Guardia di Finanza della Spezia, in un comparto tutto speciale: quello cinofilo. Matricola 4054 e fiuto infallibile, Elik è un cane antidroga che ha concluso, all’età di 11 anni, la sua brillante carriera nella caserma di viale San Bartolomeo 27. E la sua storia, che La Nazione ha in parte già racconttato ha spopolato sul web. Lui è ignaro del successo raccolto e, dalla prossima settimana, vivrà una nuova vita fatta di casa, riposo e di un ritmo più lento, ma sempre accanto al suo insostituibile conduttore: l’appuntato scelto Luca Rigano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fiuto antidroga di Elik è a riposo. Ma il labrador e Luca sono amici per sempre

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Elik, il Labrador antidroga della Guardia di Finanza della Spezia, va in pensione dopo 9 anni: grazie al suo fiuto ha scoperto oltre 500 casi x.com

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