Il Faraone saluta la Roma con un gol da record | El Shaarawy entra nel club d’élite con Nordahl e Manfredini

El Shaarawy ha segnato il gol che ha chiuso la partita con l’Hellas Verona, portando la Roma al 0-2. Con questa rete, l’attaccante ha raggiunto un record, entrando in un club d’élite insieme a Nordahl e Manfredini. La partita si è giocata domenica scorsa, sul campo degli scaligeri. La vittoria ha assicurato alla Roma il ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza.

Stephan El Shaarawy ha concluso domenica scorsa la sua lunga esperienza con la maglia della Roma sul campo dell’ Hellas Verona, siglando la rete definitiva dello 0-2 che ha garantito alla formazione guidata da Gian Piero Gasperini il ritorno in Champions League dopo ben sette anni di assenza. Come evidenziato dal sito ufficiale del club capitolino, asroma.com, l’attaccante ligure è riuscito in questo modo a tagliare un traguardo statistico rarissimo nella storia della società: andare a segno sia nella partita del debutto assoluto sia nell’ultima apparizione ufficiale. Una coincidenza cronologica ed emotiva che, dal 1927 a oggi, era stata registrata soltanto da altri quattro calciatori nella quasi secolare storia del sodalizio romano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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