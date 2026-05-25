El Shaarawy saluta la Roma con la Champions e l’Inter ci pensa | sondaggio nerazzurro per il Faraone a parametro zero

Notizia in breve

L'Inter ha fatto un primo sondaggio esplorativo per il calciatore che si svincolerà dalla Roma alla fine di giugno. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per il giocatore, noto come El Shaarawy, e sta valutando un possibile trasferimento a parametro zero. Il calciatore ha concluso il suo percorso con la squadra giallorossa, partecipando anche alla Champions League. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali condizioni dell’accordo.