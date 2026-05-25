El Shaarawy saluta la Roma con la Champions e l’Inter ci pensa | sondaggio nerazzurro per il Faraone a parametro zero
L'Inter ha fatto un primo sondaggio esplorativo per il calciatore che si svincolerà dalla Roma alla fine di giugno. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per il giocatore, noto come El Shaarawy, e sta valutando un possibile trasferimento a parametro zero. Il calciatore ha concluso il suo percorso con la squadra giallorossa, partecipando anche alla Champions League. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali condizioni dell’accordo.
L’ Inter ha effettuato un primo sondaggio esplorativo per Stephan El Shaarawy, inserendosi ufficialmente nella corsa di mercato per assicurarsi le prestazioni del calciatore che si svincolerà dalla Roma il prossimo 30 giugno. Come rivelato da SololaRoma.it, il trentatreenne esterno offensivo si appresta a cambiare maglia a parametro zero dopo un legame storico durato dieci anni con il club capitolino, salutato proprio nell’ultima giornata di campionato con la rete decisiva nel successo per 0-2 sul campo dell’Hellas Verona che ha garantito ai giallorossi la matematica qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza nerazzurra ha... 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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