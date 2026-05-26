Durante le riprese di “La Bola Negra”, un falso allarme ha causato panico tra il cast e la troupe, portando all’evacuazione del set. La scena è durata circa quindici minuti, mentre si cercava di capire se ci fosse un reale pericolo. La protagonista, Penélope Cruz, ha raccontato l’accaduto durante un’intervista a Cannes, descrivendo il momento di tensione vissuto sul set. La pellicola ha ricevuto una standing ovation di sedici minuti al festival.

Sedici minuti di applausi a scena aperta al Festival di Cannes. Un cameo di appena dieci minuti che ha conquistato la Croisette. Ma dietro la standing ovation per La Bola Negra, Penélope Cruz nascondeva un segreto che ha raccontato solo ora, durante la conferenza stampa del film: mentre girava quella pellicola, ha creduto di stare per morire. L’attrice spagnola, volto iconico del cinema internazionale e musa di Pedro Almodóvar, ha vissuto uno dei momenti più surreali della sua carriera proprio sul set del primo film in concorso a Cannes dei registi Javier Ambrossi e Javier Calvo, noti come Los Javis. Nel film interpreta un’esuberante soubrette d’avanspettacolo chiamata ad allietare i soldati al fronte, un ruolo breve ma intenso che l’ha messa a confronto con le proprie paure più profonde. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il falso allarme che ha terrorizzato Penélope Cruz durante le riprese di “La Bola Negra” (e che ha rivelato a Cannes)

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#PenélopeCruz ha temuto di morire sul set de La bola negra per una diagnosi poi smentita. A Cannes ha raccontato il falso allarme arrivato prima di una scena notturna. x.com

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