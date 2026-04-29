Sembra che tu abbia un aneurisma | la paura di Penélope Cruz durante le riprese del film

Durante le riprese dell'ultimo film, Penélope Cruz ha ricevuto una diagnosi che ha causato grande spavento. L'attrice ha appreso di avere un aneurisma, una condizione che ha richiesto attenzione medica immediata. La notizia ha suscitato preoccupazione tra il cast e la troupe, mentre Cruz si è sottoposta agli accertamenti necessari. La produzione ha sospeso temporaneamente le riprese per permettere all'attrice di ricevere cure appropriate.

Penélope Cruz ha ricevuto una notizia sconvolgente durante le riprese dell’ultimo film. Grande spavento per l’attrice. Grande paura per Penélope Cruz sul set di un film. L’attrice ha ricevuto una notizia che l’ha sconvolta. Scopriamo cosa è successo durante le riprese di “La bola negra”. Penélope Cruz, come riportato da El Pais, ha raccontato cosa le è accaduto durante il primo giorno sul set di “La bola negra“, l’atteso film di Javier Ambrossi e Javier Calvo. Durante le riprese di una scena destinata a rimanere nel cuore degli spettatori ha ricevuto una notizia che l’ha lasciata senza fiato. Nel film il suo personaggio è una cantante di cabaret degli anni ’30 e doveva unirsi a un gruppo di 300 comparsa per cantare e ballare con loro.🔗 Leggi su Novella2000.it

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