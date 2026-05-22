Sul red carpet del Festival di Cannes per La bola negra Penélope Cruz e Isabella Ferrari puntano sul fascino intramontabile del total black

Da amica.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, due attrici italiane hanno scelto look total black per la prima del film “La bola negra”. Entrambe hanno indossato abiti con linee aderenti e spacchi posizionati in modo da valorizzare la silhouette, creando un effetto elegante e sofisticato. Le scelte di stile hanno attirato l’attenzione dei fotografi, evidenziando il fascino senza tempo del nero, spesso preferito in occasioni di grande visibilità internazionale.

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, interpretato con silhouette aderenti e spacchi strategici. Per Penélope Cruz, storica ambassador di Chanel, il nero si trasforma in un esercizio di alta couture. L’abito monospalla conquista per il taglio geometrico e deciso, mentre la silhouette fluida e aderente accompagna con naturalezza le forme dell’attrice. La gonna dalla linea essenziale è attraversata da un profondo spacco frontale e completata da uno strascico a pannelli che segue il movimento con fluidità, accentuando la presenza dell’attrice. A interrompere l’essenzialità del look, due maxi applicazioni floreali tridimensionali aggiungono volume e drammaticità. 🔗 Leggi su Amica.it

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