Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, due attrici italiane hanno scelto look total black per la prima del film “La bola negra”. Entrambe hanno indossato abiti con linee aderenti e spacchi posizionati in modo da valorizzare la silhouette, creando un effetto elegante e sofisticato. Le scelte di stile hanno attirato l’attenzione dei fotografi, evidenziando il fascino senza tempo del nero, spesso preferito in occasioni di grande visibilità internazionale.

, interpretato con silhouette aderenti e spacchi strategici. Per Penélope Cruz, storica ambassador di Chanel, il nero si trasforma in un esercizio di alta couture. L’abito monospalla conquista per il taglio geometrico e deciso, mentre la silhouette fluida e aderente accompagna con naturalezza le forme dell’attrice. La gonna dalla linea essenziale è attraversata da un profondo spacco frontale e completata da uno strascico a pannelli che segue il movimento con fluidità, accentuando la presenza dell’attrice. A interrompere l’essenzialità del look, due maxi applicazioni floreali tridimensionali aggiungono volume e drammaticità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sul red carpet del Festival di Cannes per La bola negra, Penélope Cruz e Isabella Ferrari puntano sul fascino intramontabile del total black

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