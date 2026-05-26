Il Ducato di Imola resta in campo, secondo i risultati ufficiali delle 62 sezioni cittadine. La candidata Paola Lanzon ha comunicato alle 21,45 di aver completato gli scrutini e ha confermato la vittoria del suo schieramento. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui dati di voto. La notizia conferma che il gruppo politico rappresentato dal ’ducato’ mantiene il controllo della città.

"Il Ducato di Imola resiste". Paola Lanzon alle 21,45 ha chiari i risultati, terminati gli scrutini delle 62 sezioni in città. Nonostante abbia superato la soglia di sbarramento del tre per cento, la candidata sindaca della lista civica ‘Imola in Comune’ rimane, per ora, fuori dal consiglio comunale applicando il metodo D’Hondt e del quoziente come previsto dal sistema elettorale. "Però, in un mese e mezzo, partendo da zero, questo è un risultato molto importante", prosegue Lanzon che ha seguito lo spoglio dall’Ortignola. "Il dato eclatante è che il sindaco Marco Panieri è stato eletto con una delle affluenze più basse della storia di Imola", analizza a caldo l’ex presidente del Consiglio comunale e già esponente del Partito democratico, appoggiata però esternamente dalla Lega in questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il ’ducato’ resiste. Restiamo in campo"

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