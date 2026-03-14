La Ternana si prepara alla partita contro la Vis Pesaro, con Liverani che invita a mantenere la concentrazione. La squadra si è allenata a porte chiuse questa settimana, in un momento in cui si sono susseguite diverse questioni societarie. La sfida si terrà oggi allo stadio “Benelli”, dove le Fere affronteranno i padroni di casa in un match importante.

C’è anche il calcio giocato. In una settimana monopolizzata da assortite questioni societarie, i rossoverdi si sono allenati a porte chiuse per lo scontro diretto di oggi del “Benelli“. "Noi siamo rimasti concentrati sul campo – spiega Fabio Liverani – lavorando con la percezione di avere davanti 7 partite che sono altrettante finali. La Vis Pesaro è costruita con elementi esperti che hanno giocato in categorie superiori e sa gestire i momenti della partita anche con importanti qualità tecniche individuali. Come noi, è in ballo per arrivare nella migliore posizione possibile. Viene da una grande vittoria esterna (contro la Juventus Next Gen, ndr)". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, Liverani: "Restiamo concentrati". Le Fere oggi in campo a casa della Vis Pesaro

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