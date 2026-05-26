Il Dott Marlino al Congresso SIME 2026 | trattamenti orientati alla naturalezza e all’armonia del viso
Dal 14 al 16 maggio 2026 si è svolto il Congresso SIME (Società Italiana di Medicina Estetica) presso La Nuvola, a Roma. Durante l’evento, il Dottore Marlino ha presentato trattamenti focalizzati sulla naturalità e sull’armonia del viso. La conferenza ha coinvolto specialisti del settore e ha affrontato le ultime tecniche e approcci in medicina estetica. La manifestazione si è svolta nel quartiere dell’EUR, attirando professionisti da tutta Italia.
Dal 14 al 16 maggio 2026 si è tenuto il Congresso SIME (Società Italiana di Medicina Estetica), ospitato presso La Nuvola, una struttura congressuale internazionale situata nel quartiere dell’EUR a Roma. Fondata nel 1975 dal Prof. Carlo Alberto Bartoletti, la SIME promuove da oltre cinquant’anni lo sviluppo della Medicina Estetica come disciplina medica rigorosa, fondata su criteri scientifici, clinici ed etici. Il congresso rappresenta ogni anno un momento di aggiornamento, confronto multidisciplinare e innovazione, favorendo la condivisione di conoscenze ed esperienze. Tra i relatori del congresso, il Dott. Sergio Marlino, specialista in... 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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