Il Dott Marlino al Congresso SIME 2026 | trattamenti orientati alla naturalezza e all’armonia del viso

Notizia in breve

Dal 14 al 16 maggio 2026 si è svolto il Congresso SIME (Società Italiana di Medicina Estetica) presso La Nuvola, a Roma. Durante l’evento, il Dottore Marlino ha presentato trattamenti focalizzati sulla naturalità e sull’armonia del viso. La conferenza ha coinvolto specialisti del settore e ha affrontato le ultime tecniche e approcci in medicina estetica. La manifestazione si è svolta nel quartiere dell’EUR, attirando professionisti da tutta Italia.