Tecniche e limiti del rinofiller | il dottor Sergio Marlino relatore al congresso ADECA di Salerno

Sabato 18 aprile 2025 si è tenuto a Salerno un congresso dedicato alla dermatologia rigenerativa, ospitato presso un hotel sul lungomare. L’evento ha visto la partecipazione di esperti che hanno discusso di tecniche e limiti del rinofiller, un trattamento estetico sempre più diffuso. Tra i relatori c’era anche un medico specializzato, che ha condiviso approfondimenti sui metodi e le sfide di questa pratica.

Sabato 18 aprile 2025, presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno, in Via Lungomare Cristoforo Colombo 132, si è svolto il congresso di dermatologia rigenerativa dedicato alla ricerca, alla tecnologia e all’innovazione per l’estetica del viso e del corpo. L’evento, organizzato da ADECA – Associazione Dermatologi Campani, ha riunito numerosi esperti del settore in una giornata di aggiornamento scientifico e confronto clinico ad alto livello. I lavori congressuali sono stati guidati dalla responsabile scientifica dell’evento, la dottoressa Elena Fiorentini, e dal tutor dottor Antonino Trischitta, che hanno coordinato gli interventi dei vari relatori con rigore scientifico e attenzione alle ultime evoluzioni della dermatologia.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Il dottor Sergio Marlino sceglie Preservé® l’innovativa tecnica di mastoplastica additiva mini-invasivaIl dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, amplia la sua offerta chirurgica utilizzando Preservé®, l’innovativa tecnica di... Verso una chirurgia estetica più naturale: il dottor Sergio Marlino all’IMCAS World 2026Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.