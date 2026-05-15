I trattamenti viso da fare prima del matrimonio
Durante i preparativi per il matrimonio, la cura della pelle del viso assume un ruolo importante. Molte persone si rivolgono a centri estetici o professionisti del settore per trattamenti specifici, come pulizie profonde o trattamenti rigeneranti, da eseguire in anticipo. La scelta di effettuare questi interventi prima del grande giorno permette di affrontare eventuali problematiche cutanee e di ottenere un aspetto più luminoso e uniforme. È consueto pianificare questi trattamenti con qualche settimana di anticipo rispetto alla data delle nozze.
Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 20 maggio 2026. «Oggi, più che inseguire un cambiamento, il vero obiettivo della medicina estetica pre-evento come un matrimonio è lavorare sulla qualità globale della pelle. Non si tratta di trasformare il volto, ma di migliorarlo. Anche l’approccio metodologico è profondamente cambiato rispetto al passato. Privilegiamo trattamenti progressivi, biologicamente orientati e non invasivi, che rispettano l’identità del viso. L’obiettivo non è sembrare diversi, ma apparire nella versione migliore di sé, evitando qualsiasi effetto artefatto». Negli ultimi anni, la... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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