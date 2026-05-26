Il Barcellona ha dominato il calcio femminile, ma il suo successo non è scontato. La squadra si è affermata come una delle principali nel panorama internazionale, con risultati e vittorie significative. La storia del club nel calcio, iniziata nel 1992 con la vittoria in Coppa dei Campioni, ha segnato un punto di svolta. Quel trionfo, avvenuto sotto la guida di Johan Cruyff, ha rappresentato un momento iconico che ha influenzato la crescita e la reputazione del club nel calcio europeo.

« Salid y Disfrutad ». Uscite e divertitevi. Era il 1992 quando Johan Cruyff pronunciò queste tre parole prima della finale di Coppa dei Campioni vinta dal Barcellona contro la Sampdoria - una vittoria che ha cambiato per sempre la storia della squadra catalana. Da allora, quel motto divenne iconico e parte integrante della cultura blaugrana, che mette al centro l’identità catalana, il controllo del gioco e il piacere nel dominare attraverso il proprio stile di calcio. Trentaquattro anni dopo, quelle parole sono state nuovamente profetiche e di buon auspicio. Le ha pronunciate il vicepresidente della squadra, Rafa Yuste, nel discorso prepartita di Barcellona-Lione, finale della Champions League femminile. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il dominio del Barcellona sul calcio femminile non è scontato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché il Barcellona e Real Madrid hanno fatto un minuto di silenzio

Notizie e thread social correlati

LIVE Serbia-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: Oliviero raddoppia il punteggio, dominio delle azzurre!Durante la partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio femminile 2027 tra Serbia e Italia, le azzurre hanno segnato due volte e mantenuto...

LIVE Serbia-Italia 0-6, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: dominio tennistico delle azzurre di Soncin!Nella partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio femminile 2027, l’Italia ha concluso con un risultato di 6 a 0 contro la Serbia.

Temi più discussi: Il Barcellona femminile vince la sua quarta Champions League: la storia e i segreti di un club modello che porta 90 mila spettatori al Camp Nou; Valencia - Barcellona in Diretta Streaming | DAZN IT; SPECIALE DATI - Nel Calcio creare di più significa vincere? Analisi comparata tra i top club europei; Basket, B Interregionale: si ferma ai quarti la corsa di Barcellona.

#RIGUARDALADATA #15MAGGIO2025 Non tutto si è realizzato e non tutto si realizzerà, ma più di un anno fa qualcuno, tra sguardi di sufficienza e risatine di compassione, descriveva già gran parte dello scenario oggi di pubblico dominio. Forse bastava tene x.com

Il Barcellona batte il Lione 4-0 e vince la Women’s Champions LeaguePubblicato il 23 maggio 202623 maggio 2026 Il Barcellona è salito nuovamente al vertice del calcio europeo sconfiggendo i suoi rivali più storici, il Lione, per 4-0 in una travolgente prestazione nel ... oltrelalinea.news

Barcellona campione di Spagna: batte il Real nel Clásico e regala la Liga a Flick dopo la morte del padreI blaugrana vincono 2-0 al Camp Nou con Rashford e Ferran Torres e conquistano il 29° titolo. Il tecnico in panchina dopo la morte del padre ... affaritaliani.it