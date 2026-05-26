Il docufilm del Duca D’Aosta vince il concorso contro le dipendenze

Il docufilm “Il Rumore dal Silenzio - Nel buio ritrovare se stessi” ha vinto il concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. Il premio è stato assegnato dal ministero dell'Istruzione, in collaborazione con la presidenza del Consiglio e il ministero della Salute. La competizione ha coinvolto vari lavori provenienti da scuole di tutta Italia. La vittoria è stata annunciata durante una cerimonia ufficiale.

Il docufilm “Il Rumore dal Silenzio- Nel buio ritrovare se stessi” ha vinto il concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, indetto dal ministero dell'Istruzione, in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero della Salute. Il film è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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