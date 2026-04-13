La staffetta del cuore contro le dipendenze

Una corsa solidale ha coinvolto diversi partecipanti nel tentativo di sensibilizzare sulla lotta alle dipendenze. La manifestazione si è svolta su un percorso nelle strade di Milano, con atleti e cittadini che hanno corso insieme. L'evento aveva l’obiettivo di raccogliere fondi e promuovere iniziative di supporto e prevenzione. La partecipazione è stata aperta a tutti, con l’intento di unire persone di diverse età e provenienze.

Lo sport per superare le dipendenze, macinando chilometri sulle strade di Milano. Tra i partecipanti alla Milano Marathon anche due squadre formate da educatori e ospiti della comunità Dianova di Garbagnate Milanese, storico presidio sul territorio per la cura delle dipendenze, e altre cinque composte da dipendenti di aziende che hanno aderito al progetto: uno degli operatori, Alessandro Monteleone, si è messo alla prova con la maratona, superando il proprio record personale. Gli altri educatori, ospiti e amministrativi (Alberto, Nicolò, Frank, Salvatore, Madi, Asia e Alice) hanno partecipato alla corsa nella modalità della staffetta, passandosi il testimone lungo il percorso della gara.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La staffetta del cuore contro le dipendenze Volontari tra le vie del centro contro le dipendenze: "La prevenzione passa dall'informazione"Questa mattina i volontari dell’associazione Mondo libero dalla droga – Romagna sono tornati attivamente sul territorio con un'iniziativa di... Varese: 40 anni di Gulliver, la sfida vincente contro le dipendenzeVarese celebra 40 anni del Centro Gulliver: una storia di riscatto e comunità Varese, 22 febbraio 1986.