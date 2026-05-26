Un ex calciatore ha lasciato il Pescara dopo un rapporto turbolento, segnato da un litigio con i tifosi e un addio inaspettato. Ora si dice che potrebbe trasferirsi al Monza o cercare offerte da club con ingaggi elevati. La sua partenza ha suscitato reazioni tra i supporter, che avevano mostrato affetto nei suoi confronti. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti frequenti nel mondo del calcio, dove le scelte spesso dipendono da fattori economici.

Nel calcio, la retorica del “certi amori non finiscono” va a sbattere quasi sempre contro il freddo muro della realtà. Chiedere a Lorenzo Insigne per conferma. Il tanto sbandierato, e romanticissimo, ritorno al Pescara a quattordici anni da quella storica promozione in Serie A firmata con Zeman, si è trasformato in un autentico incubo sportivo. L’epilogo è stato il peggiore possibile: la retrocessione in Serie C, un rigore fatale e pesantissimo fallito a Padova, e una tifoseria che lo ha definitivamente scaricato. La fine delle illusioni e la fuga dall’Adriatico. L’obiettivo del “Magnifico”, al momento del suo sbarco trionfale in riva all’Adriatico, era quello di salvare la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il disastro romantico di Insigne: affonda col Pescara, litiga coi tifosi e ora fugge verso Monza o i petrodollari

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