Perché i tifosi del Pescara ora ce l' hanno con Lorenzo Insigne

I tifosi del Pescara hanno rivolto critiche a Lorenzo Insigne dopo che il giocatore non ha calciato un rigore nella partita decisiva contro il Padova. La sua scelta è stata oggetto di discussione tra gli appassionati, che ora lo considerano un elemento responsabile della possibile retrocessione della squadra. Insigne era tornato nel club abruzzese come figura di rilievo, ma la situazione ha portato a un cambio di percezione tra i supporter.

Da salvatore della patria a capro espiatorio per una retrocessione ormai a un passo. È questa la parabola del ritorno a Pescara di Lorenzo Insigne, finito nel mirino di tifosi e ambiente dopo il rigore non calciato nella sfida decisiva contro il Padova.Il caso nasce all’80’, sullo 0-0. Il Pescara.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lorenzo Insigne svela il retroscena di mercato: l’offerta al Napoli per 1.500 euro al mese, le lacrime e la scelta del Pescara Leggi anche: Insigne e Meazzi regalano il sogno al Pescara che vince sul Palermo: i "Lorenzo" infiammano l'Adriatico Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il rigore di Padova scatena un vespaio di polemiche: Lorenzo Insigne non le manda a dire...; Pescara-Insigne, è veleno per il rigore non calciato. L’allenatore: Non posso obbligarlo, lui risponde: Basito; Padova-Pescara, Insigne non tira il rigore, Russo lo sbaglia, abruzzesi quasi in C: bufera sul no di Lorenzo; Pescara quasi retrocesso in Serie C, Lorenzo Insigne in lacrime dopo il rigore sbagliato da Russo. Perché i tifosi del Pescara ora ce l'hanno con Lorenzo InsigneDa salvatore della patria a capro espiatorio per una retrocessione ormai a un passo. È questa la parabola del ritorno a Pescara di Lorenzo Insigne, finito nel mirino di tifosi e ambiente dopo il rigor ... today.it Insigne, il re dei rigori di Napoli che a Pescara non ha tirato: ora la salvezza è un incuboInsigne non tira il rigore in Padova-Pescara 1-0: Russo sbaglia, Pastina segna al 95'. Tifosi furiosi su X. Pescara fermo a 34 punti. ilnapolista.it ACCADDE OGGI - 3 maggio 2014: il #Napoli di Benitez vinceva la Coppa Italia, la quinta della storia azzurra, battendo in finale la Fiorentina per 3-1! Decisivi i gol di Lorenzo #Insigne, autore di una doppietta, e Dries #Mertens. #ForzaNapoliSempre - facebook.com facebook Lorenzo Insigne dice la sua su quanto accaduto a Padova e sul perché non ha calciato il rigore che poi è stato tirato e sbagliato da Russo. Con una stories sul proprio account Instagram ufficiale il capitano del Pescara scrive un lungo messaggio x.com