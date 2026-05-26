Una foto del principe William con casco da cantiere e martello ha suscitato commenti ironici online. Successivamente, è stato diffuso un video che mostra il reale contesto dell’immagine, chiarendo che si tratta di una scena di una rappresentazione teatrale o di un evento pubblico. La differenza tra immagine e video ha modificato le interpretazioni sui social.

C’è qualcosa di irresistibile nell’immagine di un principe che indossa un casco da cantiere e impugna un martello. Forse è il contrasto tra la regalità e il lavoro manuale, o forse è semplicemente il fascino di vedere una figura istituzionale cimentarsi con la quotidianità più concreta. Fatto sta che l’ultima foto del principe William ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando una valanga di commenti, meme e osservazioni divertite. Lo scatto è stato pubblicato sull’account Instagram ufficiale del Principe e della Principessa del Galles e ritrae il figlio di re Carlo III durante una visita istituzionale alle Isole Scilly, un arcipelago britannico al largo della Cornovaglia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il dettaglio nella foto del principe William scatena le ironie: poi spunta il video e cambia tutto

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Mi sono vista foto e pure questi nuovi video usciti poco fa al negozio di Milano e anche se non ho preso tutto quello che volevo almeno sono tornata vittoriosa con dell'intimo e soprattutto il reggiseno col lo volevo >>> Spero ancora lo stesso in un restock x.com

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