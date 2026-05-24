Il principe William è stato fotografato mentre indossava un casco da cantiere e impugnava un martello durante una visita ai nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia nelle Isole Scilly. La foto mostra il sovrano con un’espressione concentrata, mentre si cimenta in un’attività manuale. Tra i commenti sui social, alcuni osservatori hanno notato che sta stringendo le dita senza tenere il chiodo.

Casco da cantiere in testa, martello in mano e aria concentrata. Protagonista della scena è il Principe William, impegnato in una visita ai nuovi progetti abitativi sostenuti dal Ducato di Cornovaglia nelle Isole Scilly. Ma sotto il post pubblicato dall’ account ufficiale ‘Prince and Princess of Wales’, l’attenzione di molti utenti si è rapidamente spostata su un dettaglio. “L’apertura delle case promesse dal Duchy of Cornwall come passo per contribuire ad alleggerire la pressione abitativa sulle Isles of Scilly”, si legge nella didascalia che accompagna il carosello pubblicato su Instagram. “Queste abitazioni sostenibili, le prime costruite sull’isola negli ultimi vent’anni, sostengono il futuro della vita sull’arcipelago e saranno destinate a chi vive alle Scilly da oltre cinque anni o a chi vi lavora attualmente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il principe William “muratore” con martello e casco per un progetto benefico, ma sui social c’è chi nota un dettaglio: “Solo io vedo che sta stringendo le dita senza tenere il chiodo?”

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