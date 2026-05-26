Il generale Vannacci ha partecipato al suo primo test elettorale, non con il partito «Futuro nazionale» ma con liste locali sostenute da candidati con precedenti legami con Vannacci. La competizione si è svolta in un’area tradizionalmente leghista, dove il suo nome ha attirato l’attenzione. Non sono stati riportati risultati ufficiali, ma si tratta di un primo passo nel panorama politico locale per Vannacci.

Primo test elettorale per il generale Vannacci, anche se non direttamente con il suo partito «Futuro nazionale» ma con liste locali guidate da vannacciani di provata fede. «Nel 2026 Futuro Nazionale non è presente in nessuna lista amministrativa, dal 2027 ci saremo - ha spiegato nei giorni scorsi Vannacci -. Però nel 2026 ci sono dei candidati che sono iscritti a Fn e che si richiamano a quello che noi rappresentiamo, ma non corrono per il partito, corrono con delle liste civiche che si sono fatte ad hoc. Per esempio, Vigevano». Ed è proprio Vigevano (nella foto un comizio di Vannacci nella piazza centrale) il caso più significativo, con il sostegno al candidato Furio Suvilla e una campagna in cui il generale si è esposto personalmente tra comizi, video e presenza sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il debutto di Vannacci, boom nel feudo leghista

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