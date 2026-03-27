LIVE MotoGP GP USA 2026 in DIRETTA | Bezzecchi lancia il guanto di sfida a Marquez nel suo feudo
Nella gara di MotoGP negli Stati Uniti, il pilota italiano ha lanciato una sfida al suo rivale spagnolo, nel circuito considerato il suo terreno di casa. La competizione è ripresa dopo un periodo di pause causato da problemi alle condizioni della pista e alle condizioni meteorologiche durante l’ultimo evento in Sud America. È iniziata la corsa per il podio in una fase cruciale della stagione 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Si torna a competere dopo i tanti problemi avuti in Brasile, legati alle condizioni meteorologiche e dell’asfalto del circuito sudamericano. I piloti, da questo punto di vista, sperano di non dover replicare l’esperienza, mettendo in testa alle priorità il lavoro sul set-up. 16.08 Sullo spettacolare tracciato di Austin, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. 16.05 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it
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