Sanità l' annuncio della Proietti | Pieno equilibrio economico dal disavanzo di 34 milioni a un utile di quasi 100 mila euro

Le quattro aziende sanitarie umbre hanno concluso il 2025 con un risultato positivo, passando da un disavanzo di 34 milioni di euro a un utile di circa 100 mila euro. La Proietti ha annunciato che le prestazioni erogate sono aumentate rispetto all’anno precedente, confermando un miglioramento nella gestione economica del settore. La notizia riguarda i dati relativi alle attività svolte e ai risultati finanziari delle strutture sanitarie regionali.

“Nel 2025 le 4 aziende sanitarie umbre hanno erogato maggiori prestazioni e hanno registrato un utile di quasi 100 mila euro”. Detto con i numeri diffusi dalla giunta regionale è così: Usl Umbria 1 19.992,76 euro, Usl Umbria 2 41.303,23 euro, ospedale di Perugia 24.987,98 euro, ospedale di Terni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate La via delle sorelle: nel 2025 oltre 1.100 camminatori e quasi 500 mila euro di impatto economicoLa Via delle Sorelle, cammino inaugurato nel 2023 e che unisce simbolicamente e fisicamente le città di Brescia e Bergamo, si conferma... Leggi anche: Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euro Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Emilia-Romagna. Pareggio di bilancio e liste d’attesa: Opposizioni attaccano, l’assessorato smentisce; Ospedale, l'arrivo di Riboldi spariglia le carte: Non bastano gli annunci, servono risposte; Sanità, liste d'attesa e Cup unico: la ricetta di Fontana per la Lombardia del futuro; Sanità, muro contro muro in viale Aldo Moro: Numeri impietosi. L'annuncio di Cgil, Cisl e Uil: I bilanci volano, i contratti restano al palo: sciopero della sanità privata il 17 aprileAssistiamo in questi giorni a martellanti campagne di comunicazione, in particolare dell'associazione datoriale AIOP che, sui territori, prova a narrare una sanità privata in sofferenza, quasi ... huffingtonpost.it Sanità privata, lo sciopero e manifestazione previsto per il 17 aprile a Roma«La sanità privata sciopererà il 17 aprile con una grande manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli, dalle ore 9 alle ore 13. Diciamo a gran voce ‘no’ alla penalizzazione continua di 300mila ... ilmessaggero.it L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. Proprio in queste ore, inoltre, un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al te x.com Telesveva. . Deficit sanità Puglia, approvato l’aumento Irpef: numeri e percentuali entro il 31 maggio #puglia #attualità #deficit #sanità #irpef - facebook.com facebook