Sanità l' annuncio della Proietti | Pieno equilibrio economico dal disavanzo di 34 milioni a un utile di quasi 100 mila euro

Da perugiatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le quattro aziende sanitarie umbre hanno concluso il 2025 con un risultato positivo, passando da un disavanzo di 34 milioni di euro a un utile di circa 100 mila euro. La Proietti ha annunciato che le prestazioni erogate sono aumentate rispetto all’anno precedente, confermando un miglioramento nella gestione economica del settore. La notizia riguarda i dati relativi alle attività svolte e ai risultati finanziari delle strutture sanitarie regionali.

“Nel 2025 le 4 aziende sanitarie umbre hanno erogato maggiori prestazioni e hanno registrato un utile di quasi 100 mila euro”. Detto con i numeri diffusi dalla giunta regionale è così: Usl Umbria 1 19.992,76 euro, Usl Umbria 2 41.303,23 euro, ospedale di Perugia 24.987,98 euro, ospedale di Terni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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