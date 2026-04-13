Epatite C screening gratuito e senza prescrizione | quasi 700 mila cittadini testati dal 2022

Dal 2022, circa 700 mila cittadini sono stati sottoposti a screening gratuito per l’epatite C, senza bisogno di prescrizione. L’Emilia-Romagna si conferma prima regione in Italia per copertura sulla popolazione generale, con un tasso superiore al 50% anche nel 2025. Il programma di screening, avviato dalla regione, è tra i primi in Italia e ha coinvolto un numero considerevole di persone negli ultimi due anni.

Emilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite C, che lo scorso anno ha per la prima volta superato il 50%: da quando fu introdotto nel 2022 dal servizio sanitario regionale, tra i primi a.🔗 Leggi su Riminitoday.it Screening gratuito per l’epatite C, l’Emilia-Romagna si conferma prima in ItaliaEmilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite... Epatite C, test gratuito in stazione: screening e vaccini nei giorni dei rientriIl 2 e 3 aprile gazebo e camper sanitario nel piazzale ferroviario: screening gratuito per l’HCV rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, informazioni...