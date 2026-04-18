Tennis B1 femminile il Ct Vela Messina ospita il Tc Baratoff nella sfida d' esordio
Domenica prende il via il campionato di Serie B1 femminile di tennis, con il Ct Vela Messina che ospiterà il Tc Baratoff nella prima giornata. La squadra messinese, guidata dal presidente Tato Spatari, partecipa alla competizione grazie a un ripescaggio dopo aver retrocesso nella stagione precedente. La sfida segna l'inizio di una nuova stagione per entrambe le formazioni, che si preparano alla prima partita ufficiale.
Scatterà domenica il campionato di Serie B1 femminile di tennis con il Ct Vela Messina del presidente Tato Spatari ai nastri di partenza in virtù del ripescaggio ottenuto dopo la retrocessione della passata stagione. Le atlete guidate dal maestro Gino Visalli esordiranno alle ore 9,00 sui campi.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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