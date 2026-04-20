Le tenniste del Ct Vela Messina si fanno rimontare al debutto dal Tc Baratoff

Nel primo incontro della Serie B1 femminile di tennis, il Ct Vela Messina ha pareggiato 2-2 contro il Tc Baratoff. La partita si è svolta sui campi in terra rossa del circolo di viale della Libertà. La squadra messinese ha subito una rimonta durante il match di debutto, portando a casa un risultato di parità.

Pareggio all’esordio per il Ct Vela Messina nel campionato di Serie B1 femminile di tennis. La squadra dello Stretto hanno impattato (2-2) contro le pesaresi del Tc Baratoff sui campi in terra rossa del circolo di viale della Libertà.Le peloritane approcciano bene la sfida, portandosi sul 2 a 0.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Tennis B1 femminile, il Ct Vela Messina ospita il Tc Baratoff nella sfida d'esordioScatterà domenica il campionato di Serie B1 femminile di tennis con il Ct Vela Messina del presidente Tato Spatari ai nastri di partenza in virtù del... L’Arsenal butta un altro campionato? I Gunners si fanno rimontare dal Wolverhampton ultimo e ora il City può andare a – 2L’Arsenal e i suoi tifosi sembrano pronti a vivere l’ennesimo psicodramma: il pareggio maturato ieri contro il Wolverhampton, ultimo in classifica,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Ct Vela Messina femminile pronto all’esordio, domenica c’è il Tc Baratoff; Tennis B1 femminile, il Ct Vela Messina ospita il Tc Baratoff nella sfida d'esordio; Tennis, oltre 300 giovani atleti in campo al Ct Palermo per lo Junior Next Gen Italia; Serie B1 – B2, adesso si parte!. Il Ct Vela Messina bagna l’esordio in B1 con un pareggioLe veline avanti per 2-0 grazie ai successi di De Matteo e Honcova sono state riprese dal Tc Baratoff nella prima giornata del torneo a squadre ... tempostretto.it Tennis B1 femminile, il Ct Vela Messina ospita il Tc Baratoff nella sfida d'esordioIl direttore sportivo Umberto Weigert ha presentato il torneo e il roster peloritano. Ci siamo attrezzati per fare bene, ma l’obiettivo rimane il mantenimento della categoria ... today.it Il Ct Vela Messina femminile pronto all’esordio, domenica c’è il Tc Baratoff Domenica 19 aprile la ragazze care al presidente Spatari in campo contro il Tc Baratoff, inizio ore 9 in viale della Libertà... - facebook.com facebook