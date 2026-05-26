Il crollo del Milan di Allegri fa discutere anche in America | Niente Champions è un fallimento clamoroso

Il crollo del Milan di Allegri, che ha mancato la qualificazione in Champions League, suscita reazioni anche negli Stati Uniti. La redazione di CBS Sports Golazo ha definito il risultato come un fallimento clamoroso, evidenziando la debacle della squadra italiana. La trasmissione ha criticato la prestazione complessiva e il fallimento nel raggiungimento degli obiettivi europei. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio anche oltre i confini nazionali.

La redazione sportiva statunitense di CBS Sports Golazo, nota trasmissione televisiva d’oltreoceano, ha analizzato con durezza il verdetto della stagione del Milan, definendo la gestione di Massimiliano Allegri e il mancato approdo in Champions League come un disastro sportivo totale per la proprietà guidata da RedBird Capital Partners. Il crollo verticale della squadra rossonera, culminato nell’esclusione dall’Europa che conta nonostante l’assenza di impegni infrasettimanali, ha trovato immediata eco nella nota ufficiale diffusa dalla holding di Gerry Cardinale, che ha decretato il licenziamento simultaneo dello stesso allenatore livornese, dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada al termine dell’annata 202526. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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L'incontenibile MAX ALLEGRI

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