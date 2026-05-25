Milan crollo contro il Cagliari | addio Champions Allegri amareggiato
Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari, con il risultato che compromette la qualificazione in Champions League. Dopo un avvio positivo, la squadra ha subito il pareggio e poi il gol decisivo nel secondo tempo. La difesa ha retto inizialmente, ma ha subito due reti nel secondo tempo. La gestione della partita si è complicata dopo il vantaggio iniziale, portando a una sconfitta che elimina i rossoneri dalla competizione europea. L’allenatore si è mostrato amareggiato per l’esito.
? Punti chiave Come ha fatto la difesa a reggere il colpo del Cagliari?. Perché la gestione della partita è precipitata dopo l'inizio perfetto?. Chi detiene il potere decisionale tra Furlani, Tare e Ibrahimovic?. Come influenzerà il vuoto di comando la prossima stagione rossonera?.? In Breve Saelemaekers segna dopo 80 secondi, poi Borrelli e Rodriguez ribaltano il risultato.. Il Como supera il Milan in classifica sancendo il sesto posto rossonero.. Allegri lamenta passività difensiva e tensioni tra Furlani, Tare e Ibrahimovic.. Il Milan accumula cinque sconfitte casalinghe nel periodo finale della stagione.. Il Milan perde in casa contro il Cagliari allo stadio Giuseppe Meazza, subendo un colpo durissimo che sancisce l’esclusione ufficiale dalla Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu
IL CROLLO TOTALE! MILAN-CAGLIARI: ADDIO SOGNO CHAMPIONS | Reazione Shock
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