Milan crollo contro il Cagliari | addio Champions Allegri amareggiato

Notizia in breve

Il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari, con il risultato che compromette la qualificazione in Champions League. Dopo un avvio positivo, la squadra ha subito il pareggio e poi il gol decisivo nel secondo tempo. La difesa ha retto inizialmente, ma ha subito due reti nel secondo tempo. La gestione della partita si è complicata dopo il vantaggio iniziale, portando a una sconfitta che elimina i rossoneri dalla competizione europea. L’allenatore si è mostrato amareggiato per l’esito.