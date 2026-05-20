I fratelli Mikel e Klaudio Hila, rispettivamente di 31 e 36 anni, sono originari di Orzinuovi e Soncino. Oggi al Festival di Cannes presenteranno il loro cortometraggio intitolato Daig-Flames, che sarà proiettato nella sezione Marche du Film Corner. La loro partecipazione segna un momento importante per la loro carriera nel settore cinematografico. La proiezione si tiene nell’ambito di un evento internazionale che raccoglie professionisti e appassionati da tutto il mondo.

Da Orzinuovi e Soncino alla Croisette. I fratelli Mikel e Klaudio Hila, 31 e 36 anni, presentano al Festival del cinema di Cannes il loro cortometraggio Daig-Flames: sarà proiettato oggi nella sezione Marche du Film Corner. C’è anche un bel po’ di Soncino in quest’opera. Intanto Mikel Hila nel borgo ci abita. Poi c’è la location, dato che Flames è stato interamente girato al Gold Roger Pub di via Cavagne 8. E poi c’è lei, Cisky, al secolo Francesca Lorenza Guarneri, la body painter che ha creato gli effetti speciali dipingendo i corpi dei personaggi. Meglio, molto meglio così, che non l’intelligenza artificiale. Per i fratelli Hila portare Flames a Cannes rappresenta un risultato eccezionale, frutto di tanto lavoro e di una passione per il cinema che entrambi hanno coltivato sin da piccoli, a Orzinuovi, paese di cui sono originari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cortometraggio dei fratelli Hila al Festival del cinema di Cannes

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