Un seminario tenutosi presso il Vergani ha portato il pane ferrarese sotto i riflettori europei, grazie a un progetto di scambio culturale. L’evento ha coinvolto esperti e appassionati, promuovendo le tecniche di produzione e la storia di questa specialità locale. Ferrara si è confermata come città capace di valorizzare le proprie tradizioni enogastronomiche attraverso iniziative di portata internazionale.

La tradizione del pane ferrarese incontra l’Europpa: successo per il seminario al Vergani. Ferrara si conferma ancora una volta ambasciatrice delle proprie eccellenze enogastronomiche, grazie a un’iniziativa che ha saputo unire formazione, tradizione e respiro internazionale. Protagonisti dell’iniziativa i panificatori aderenti a Confartigianato Ferrara, Dilmer e Paolo Rossi insieme a Massimo Cappelli, guidati dal segretario comunale Alessandro Spolverini. Accanto a loro, il docente Liborio Trotta ha accompagnato studenti e ospiti in un percorso didattico e pratico alla scoperta dei segreti dell’arte bianca estense. Gli studenti belgi hanno potuto conoscere da vicino le peculiarità della panificazione ferrarese e cimentarsi direttamente nella preparazione di uno dei prodotti simbolo del territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Formazione e tradizione: il pane ferrarese conquista l’Europa grazie a un progetto di interscambio culturale

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