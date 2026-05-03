A 92 anni, suor Irmingard ha deciso di provare il suo primo kebab, sorprendendo amici e conoscenti con questa scelta. La reazione della religiosa, che ha sorriso e mostrato piacere durante il momento, è diventata virale sui social network, attirando l’attenzione di molti utenti. La scena ha suscitato commenti e condivisioni, mostrando come anche a un’età avanzata si possano vivere nuove esperienze.

Ci sono esperienze che arrivano quando meno te le aspetti, a qualsiasi età. E se pensate che a novantadue anni si sia visto e assaggiato tutto, la storia di suor Irmingard è qui a smentirvi. Durante un pellegrinaggio a Treviri, in Germania, questa religiosa del convento domenicano di Arenberg a Coblenza ha vissuto un momento che ha conquistato milioni di persone sui social: il suo primo kebab. Il video, pubblicato su Instagram da una consorella più giovane, ha trasformato un semplice spuntino in un fenomeno virale. Otto suore, di ritorno dal pellegrinaggio, si fermano in un locale che vende anche kebab. Per suor Irmingard è territorio inesplorato.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A 92 anni assaggia il primo kebab: la reazione della suora fa sorridere tutti e conquista i social

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