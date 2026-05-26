Il Consiglio comunale approva il bilancio previsionale 2026 evitato il rischio di scioglimento

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio previsionale 2026, permettendo di rispettare la scadenza del 28 maggio fissata dal commissario ad acta. La decisione evita il rischio di scioglimento dell’ente. La delibera riguarda le entrate e le spese previste per l’anno prossimo, con un consuntivo che dovrà essere presentato entro la fine di maggio.

Via libera del Consiglio comunale al bilancio previsionale 2026. L'ok consente di rispettare il termine del 28 maggio imposto dal commissario ad acta e di evitare così il rischio di scioglimento. L'aula ha dovuto fare in fretta sacrificando due emendamenti tecnici che adesso dovranno confluire in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Il Consiglio comunale di Isernia approva il bilancio di previsione 2026-2028 - 27/01/2026

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