Il consigliere regionale Macconi sceglie Vannacci | Per riportare il baricentro culturale più a destra

Un consigliere regionale di una regione del Nord Italia ha scelto di aderire a Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Si tratta di un rappresentante della Val di Migno, che ha deciso di sostenere il progetto politico del generale per spostare il baricentro culturale più a destra. Con lui ha aderito anche un collega della provincia di Varese.

Milano. Futuro Nazionale, il nuovo partito guidato da Roberto Vannacci, sbarca al Pirellone. E lo fa con un bergamasco, il consigliere regionale valdimagnino Pietro Macconi, che con il collega varesino Luca Ferrazzi ha deciso di aderire al progetto politico lanciato dal generale. Una scelta annunciata lunedì e motivata martedì mattina, 26 maggio, nel corso di una conferenza stampa al quinto piano del grattacielo sede di Regione Lombardia. “Le guerre e le crisi che segnano il nostro presente sono gli effetti dell’aver costruito un mondo al contrario – esordisce Macconi, che fuoriesce da Fratelli d’Italia -. Ho scelto di unirmi al generale per riportare il baricentro culturale più a destra, dentro un partito identitario e capace di assumere posizioni coraggiose”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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