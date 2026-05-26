con ferrazzi e macconi entra in regione vannacci

Il generale Roberto Vannacci ha posato un simbolo di Futuro Nazionale nella sede regionale della Lombardia. È previsto che questa mattina venga annunciato ufficialmente, con una conferenza stampa al quinto piano del Pirellone, la costituzione del primo gruppo politico. Con lui, sono entrati in Regione anche Ferrazzi e Macconi, che hanno partecipato all’evento. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali e foto scattate sul posto.

Il generale Roberto Vannacci pianta il simbolo di Futuro Nazionale in Regione Lombardia. É pronto a costituirsi il primo gruppo, l'annuncio ufficiale verrà dato questa mattina con una conferenza stampa al quinto piano del Pirellone. Ad aderire al nuovo partito sono Pietro Macconi, 75 anni, eletto consigliere di Fratelli d'Italia a Bergamo nel 2024 e già al Pirellone negli anni Novanta (con An) per tre legislature consecutive, e Luca Daniel Ferrazzi, ex assessore all'Agricoltura durante la giunta Formigoni. Tra le file di Alleanza Nazionale fin dagli anni Novanta, è entrato la prima volta al Pirellone nel 1995 ed è stato rieletto nel 2000 e nel 2005, sempre con lo stesso partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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