Il consigliere regionale Luigi Lobuono nuovo consigliere industriale a Palazzo Chigi | Sostenere imprese

Il consigliere regionale pugliese Luigi Lobuono è stato nominato nuovo consigliere per le politiche industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. Lobuono, che è anche candidato presidente alle prossime Regionali per il centrodestra, assumerà ora un ruolo di rilievo nel governo centrale. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, portando un rappresentante della regione direttamente negli ambienti decisionali nazionali.

L'esponente del Gruppo Misto in Regione Puglia: "Sostenere aziende, farle crescere e accompagnarle sempre di più non solo sul territorio nazionale ma anche nei mercati internazionali" Luigi Lobuono, consigliere regionale pugliese e candidato presidente alle Regionali 2025 per il centrodestra, è stato nominato consigliere per le politiche industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. La scelta è stata ufficializzata dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani. In un messaggio sui social, Lobuono ha ringraziato Tajani “per la fiducia che ha voluto accordarmi. È una responsabilità importante che accolgo con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi subito al lavoro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Campania, chiesto arresto per il consigliere regionale ZanniniSANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA), 20 gennaio 2026 – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto del consigliere...

Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo BiffoniSecondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe avvenuto dopo le 13: l'ex-presidente di Anci Toscana stava tornando verso il capoluogo in sella...

Tutto quello che riguarda Luigi Lobuono

Temi più discussi: Cisternino, incontro pubblico con Luigi Lobuono promosso da Opportunità Civica; Pugliesi bloccati a Dubai, l'appello: La Regione si attivi per supporto alle famiglie; Facoltà teologica pugliese, udienza in Vaticano. Papa Leone: Una coscienza nuova contro i mali del Sud; La Lega si espande nel Barese: quattro nuovi ingressi nei Consigli comunali dell'area metropolitana.

Il Vicepremier Antonio Tajani nomina Luigi Lobuono consigliere per le politiche industriali e di sviluppoIl vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha nominato il consigliere regionale già candidato presidente Luigi Lobuono a suo consigliere per le politiche indu ... trmtv.it

Luigi Lobuono consigliere per le politiche industriali del governo. La nomina di TajaniIl vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha nominato il consigliere regionale e presidente del Gruppo misto alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, ... quotidianodipuglia.it

#luigi lobuono #consigliere per le politiche industriali del #governo. La nomina di Tajani x.com

Tajani nomina Luigi Lobuono suo consigliere per le politiche industriali - facebook.com facebook