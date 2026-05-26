Il consigliere comunale Del Mastro aderisce al Movimento 5 Stelle
Un consigliere comunale ha deciso di aderire al Movimento 5 Stelle. La sua scelta viene descritta come un rafforzamento della presenza del partito nelle aree locali, in particolare in una città di rilievo. La notizia riguarda il passaggio di un esponente dal ruolo istituzionale a quello di membro del movimento politico. Non sono stati forniti dettagli sul motivo o sulle modalità dell’adesione.
"L'ingresso del consigliere comunale Luigi Del Mastro nel Movimento 5 Stelle rappresenta un segnale di radicamento e consolidamento della nostra forza politica sui territori, a partire da una realtà significativa come Sessa Aurunca". Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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