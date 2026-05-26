Il consigliere comunale Del Mastro aderisce al Movimento 5 Stelle

Da casertanews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un consigliere comunale ha deciso di aderire al Movimento 5 Stelle. La sua scelta viene descritta come un rafforzamento della presenza del partito nelle aree locali, in particolare in una città di rilievo. La notizia riguarda il passaggio di un esponente dal ruolo istituzionale a quello di membro del movimento politico. Non sono stati forniti dettagli sul motivo o sulle modalità dell’adesione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"L'ingresso del consigliere comunale Luigi Del Mastro nel Movimento 5 Stelle rappresenta un segnale di radicamento e consolidamento della nostra forza politica sui territori, a partire da una realtà significativa come Sessa Aurunca". Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Spoltore il consigliere comunale Della Torre aderisce a Fratelli d'ItaliaIl consigliere comunale di Spoltore, Marco Della Torre, ha annunciato il suo passaggio a Fratelli d’Italia.

Elezioni 2026, lista MoVimento 5 Stelle e Controcorrente: tutti i candidati al consiglio comunaleÈ stata annunciata ufficialmente la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Antonella Russo per le elezioni del 2026.

Temi più discussi: Caso Cospito, confermata in Appello la condanna di 8 mesi a Delmastro; Delmastro, confermata in appello la condanna per il caso Cospito: Faremo ricorso in Cassazione; Confermata in appello la condanna a Delmastro per il caso Cospito; L‘onda lunga del caso le 5 Forchette, Chiorino, la resa: Lascio a testa alta.

Il caso Delmastro: l’opposizione nei guai per firme farloccheFirme farlocche in calce alle mozioni di sfiducia delle opposizioni. È bufera al consiglio comunale di Biella, con dodici consiglieri di minoranza che finiscono denunciati dal sindaco. È l'onda lung ... ilgiornale.it

Pompei: figlio del consigliere bocciato, aggredito segretario comunaleIl figlio non supera una prova di concorso al comune di Pompei. Il papà aspetta l'uscita del segretario comunale dagli uffici di piazza Schettini per aggredirlo a schiaffi. Una mattinata di follia si ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web