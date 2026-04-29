Elezioni 2026 lista MoVimento 5 Stelle e Controcorrente | tutti i candidati al consiglio comunale

È stata annunciata ufficialmente la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Antonella Russo per le elezioni del 2026. La lista comprende candidati al consiglio comunale e rappresenta un collegamento tra il Movimento 5 Stelle e Controcorrente. La presentazione avviene in concomitanza con l’appuntamento elettorale, senza ulteriori dettagli sui nomi dei candidati o sul numero di rappresentanti coinvolti.

Presentata ufficialmente la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo, espressione del percorso politico condiviso tra Movimento 5 Stelle e Controcorrente. Il progetto punta su legalità, servizi e sviluppo sostenibile, con l’obiettivo dichiarato di offrire un’alternativa di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni 2026, lista "Rinascita Messina": tutti i candidati al consiglio comunaleGaetano Sciacca ha ufficializzato a Palazzo Zanca la presentazione della lista “Rinascita Messina”, schieramento a sostegno della sua candidatura a... Elezioni 2026, lista Lillo Valvieri sindaco: tutti i candidati al consiglio comunaleConsegnata a Palazzo Zanca il 24 aprile la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Lillo Valvieri. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni 2026, lista MoVimento 5 Stelle e Controcorrente: tutti i candidati al consiglio comunale; Elezioni comunali 2026 Capurso: i candidati della lista Capurso in movimento; Elezioni amministrative 2026 a Fondi, i candidati al Consiglio del Movimento 5 Stelle; Claut, il curioso caso della lista fantasma: membri delle forze dell'ordine, nessuno vive in Valcellina. Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati della lista M5S-ControcorrenteÈ stata presentata la lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Messina, frutto del percorso condiviso tra il MoVimento 5 Stelle e Controcorrente, la formazione politica guidata da I ... strettoweb.com Elezioni, ecco i candidati al Consiglio comunale del Pd-Agrigento in movimento a supporto di Michele SodanoVentiquattro i nominativi che compongono l'elenco depositato alla segreteria generale di Palazzo dei Giganti. Fra coloro che si sono recati in Municipio anche il deputato nazionale Giovanna Iacono ... agrigentonotizie.it TORTORA, RICORSO AL TAR SULLA LISTA “PROSPETTIVA FUTURA” La ricusazione della commissione elettorale finisce davanti al TAR Calabria: in gioco la presenza di due liste o il rischio di elezioni con un’unica candidatura https://www.calabriainchieste - facebook.com facebook Complottismo. Fantasiosa assai questa ricostruzione della grazia a Minetti giudicata una macchinazione del centrodestra che, temendo di perdere le imminenti elezioni del 2027, avrebbe puntato a far dimettere Mattarella per poter eleggere il nuovo president x.com