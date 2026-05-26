Il concerto di primavera al parco Tornielli di Ameno con le canzoni di Adele Lady Gaga e Diodato

Domenica 31 maggio, alle ore 16, il parco neogotico Tornielli di Ameno ospiterà il "Concerto di Primavera. Quando un suono racconta.", un evento musicale a ingresso gratuito che vedrà protagonisti oltre 100 giovani musicisti e cantanti del territorio.Sul palco si alterneranno tre diverse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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