Nel nuovo sequel di un film molto amato, una famosa cantante si presenta in passerella e si scontra con la direttrice di una rivista di moda. Le canzoni interpretate dalla popstar vengono ascoltate nel contesto della narrazione, mentre gli scontri tra le due figure si susseguono senza risoluzione apparente. La relazione tra la personaggio interpretato dalla cantante e la direttrice di moda si sviluppa attraverso momenti di tensione e confronti diretti.

Il favore, appunto, è Lady Gaga. La cantante accetta di esibirsi senza compenso, ma tra le due il gelo ha una storia precisa: anni prima, Miranda l’aveva voluta a tutti i costi sulla copertina di Runway. Quel numero, però, era stato un disastro commerciale. La scelta artistica di Gaga, troppo estrema per il pubblico della rivista, non aveva funzionato; Miranda, per salvare la propria posizione davanti agli investitori, aveva scaricato la responsabilità sulla popstar, accusandola di mancanza di visione editoriale. Gaga non l’ha mai perdonata. Nel backstage, Gaga è fredda e non prova neanche a fingere gentilezza davanti alla direttrice più temuta della moda.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Gaga e Il Diavolo veste Prada 2: come sono le canzoni e perché la popstar litiga con Miranda Priestly

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