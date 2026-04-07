Assolutamente devastata | Lady Gaga cancella all’ultimo il concerto di Montreal

Lady Gaga ha cancellato all’ultimo momento il concerto previsto per il 6 aprile a Montreal, lasciando molti fan delusi. La popstar, che avrebbe dovuto esibirsi nella città canadese, ha comunicato la cancellazione senza fornire dettagli aggiuntivi. La decisione è stata comunicata poco prima dell’orario previsto, suscitando preoccupazione tra coloro che avevano acquistato i biglietti. La terza e ultima data del suo tour nella città è stata quindi annullata senza ulteriori spiegazioni.

Preoccupazione per i fan di Lady Gaga. La popstar ha infatti cancellato all’ultimo momento il concerto previsto per il 6 aprile, terza e ultima data nella città canadese. La decisione è arrivata a poche ore dall’inizio dello spettacolo al Bell Centre, lasciando il pubblico sorpreso dopo il successo delle due serate precedenti. L’annuncio è stato diffuso direttamente dall’artista attraverso i social, interrompendo bruscamente l’attesa per quello che avrebbe dovuto essere il gran finale della sua permanenza in Canada. Un epilogo inatteso, soprattutto considerando l’entusiasmo generato dalle prime due esibizioni, accolte calorosamente dai fan. Le sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Assolutamente devastata”: Lady Gaga cancella all’ultimo il concerto di Montreal Leggi anche: Lady Gaga cancella un concerto per un’infezione respiratoria: i sintomi da non ignorare Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour. Lady Gaga annulla dieci tappe del tour europeo, troppo devastata per continuare: ecco cosa le sta succedendoGià a settembre Lady Gaga aveva annunciato il forfait all’evento ‘Rock in Rio‘ scusandosi con i fan. Oggi le condizioni di salute della cantante non sembrano migliorate, tanto da portare l’americana ... sportfair.it Lady Gaga devastata per il suicidio del modello Zombie BoySi è tolto la vita a 32 anni il modello e artista Rick Genest, conosciuto come Zombie Boy. E’ stato trovato senza vita nella sua casa di Montreal. Il modello, che aveva lavorato per Thierry Mugler ed ... deejay.it