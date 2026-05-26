il comune paga gli alloggi ai carabinieri ricerca di mercato per la struttura

Notizia in breve

Il Comune ha avviato una ricerca di mercato per trovare una struttura in cui alloggiare i carabinieri durante i mesi estivi. La decisione riguarda il pagamento degli alloggi per i rinforzi, con l’obiettivo di assicurare la presenza costante sul territorio e facilitare le operazioni di prevenzione e sicurezza. La misura è stata annunciata dall’amministrazione come parte delle iniziative per rafforzare il presidio durante i periodi di maggiore affluenza.