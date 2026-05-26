Il Comune paga gli alloggi ai carabinieri Ricerca di mercato per la struttura
Il Comune ha avviato una ricerca di mercato per trovare una struttura in cui alloggiare i carabinieri durante i mesi estivi. La decisione riguarda il pagamento degli alloggi per i rinforzi, con l’obiettivo di assicurare la presenza costante sul territorio e facilitare le operazioni di prevenzione e sicurezza. La misura è stata annunciata dall’amministrazione come parte delle iniziative per rafforzare il presidio durante i periodi di maggiore affluenza.
L’amministrazione comunale sosterrà l’alloggiamento dei rinforzi estivi dei carabinieri, confermando l’impegno per garantire sicurezza, prevenzione e presidio del territorio nei mesi di maggiore affluenza. Il provvedimento si inserisce nel percorso già avviato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale per rafforzare il presidio del territorio nei mesi di maggiore affluenza turistica, quando Forte dei Marmi registra un incremento significativo di presenze e diventa necessario assicurare un dispositivo di sicurezza adeguato alla particolare sensibilità del periodo. Proprio per consentire l’operatività del personale aggiuntivo assegnato... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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