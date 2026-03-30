Il Comune di Perugia ha approvato con delibera n. 138 del 25 marzo 2026 la riserva massima di alloggi di edilizia residenziale sociale per tutto il 2026. La decisione riguarda la disponibilità di alloggi popolari nell’ambito dell’emergenza abitativa. La delibera stabilisce che tutta la capacità di alloggi di edilizia residenziale sociale venga riservata per l’anno in corso.

La quota di assegnazione di immobili di edilizia residenziale sociale sale al 30% della disponibilità comunicata da Ater Il Comune di Perugia, con delibera n. 138 del 25 marzo 2026 ha approvato la riserva massima della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) per tutto il 2026. Con l'atto approvato, la quota di assegnazione di immobili di edilizia popolare sale al 30% della disponibilità comunicata da Ater. Come evidenziato nella delibera, il 17 marzo 2026 Ater ha provveduto a comunicare al Comune di Perugia l'assegnabilità di alloggi per l'anno corrente e, contestualmente, "è stato anticipato il perfezionamento delle procedure di ripristino per altri alloggi, che si renderanno pertanto disponibili nel corso dell’anno e andranno a incrementare proporzionalmente la quota di riserva". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Emergenza abitativa, il Comune di Perugia attiva la riserva massima per gli alloggi popolari

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