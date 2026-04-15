Dai bar in centro ai locali per la Diocesi Chi paga e quanto per gli immobili del Comune di Perugia

A Perugia, il patrimonio immobiliare comunale comprende sia bar situati nel centro città sia locali utilizzati dalla Diocesi. La gestione di questi immobili genera entrate regolari per il Comune, che spesso si occupa di definire le modalità e le cifre dei pagamenti. Le proprietà sono distribuite in diverse zone e il loro utilizzo coinvolge enti pubblici e privati, contribuendo al bilancio complessivo dell’ente locale.