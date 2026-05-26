Il Comune ha annunciato l’inserimento nel circuito del turismo itinerante, puntando sulla promozione del territorio e sui borghi. La decisione mira a favorire un flusso di visitatori più vario, offrendo percorsi dedicati a chi sceglie di viaggiare con camper o roulotte. L’obiettivo è valorizzare le aree meno frequentate, creando nuove opportunità di visita e incentivando l’economia locale.

NOCERA UMBRA - Il turismo itinerante come leva di promozione del territorio e opportunità per i borghi. Con questo obiettivo il Comune di Nocera Umbra è entrato ufficialmente nel circuito nazionale " Comune Amico del Turismo Itinerante ", riconoscimento promosso dall’Unione Club Amici, federazione che riunisce oltre 125 associazioni in tutta Italia. La cerimonia si è svolta nella Sala dei Sindaci durante l’iniziativa organizzata dal Camping Club Civitanova Marche, alla presenza di numerosi camperisti e rappresentanti istituzionali. Presenti il sindaco Virginio Caparvi, il vicesindaco Alberto Scattolini e l’assessore Elisa Cacciamani. Per l’Unione Club Amici hanno partecipato il presidente nazionale Stefano Censini, il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni e la presidente di area centro-est Maria Pepi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune nel circuito del turismo itinerante

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