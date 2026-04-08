Il Comune di Porto San Giorgio ha annunciato l’ingresso nel circuito del sistema Sai - Human Rights, un progetto volto a migliorare l’accoglienza e l’integrazione delle persone in condizione di vulnerabilità. L’amministrazione si appresta a affidare il servizio legato a questa iniziativa, che prevede la fornitura di ospitalità e percorsi di inclusione sociale. La scelta mira a rafforzare le modalità di assistenza sul territorio.

Un nuovo passo per rafforzare il sistema di accoglienza e integrazione sul territorio. Il Comune di Porto San Giorgio si prepara ad affidare il servizio legato al progetto Sai Human rights, destinato a garantire ospitalità e percorsi di inclusione sociale perpersone in condizioni di vulnerabilità. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, prevede la gestione del servizio per cinque posti complessivi e sisvilupperà nel periodo compreso tra luglio 2026 e dicembre 2028. L’obiettivo è assicurare continuità alle attività già avviate, rafforzando al tempo stesso le azioni di integrazione, accompagnamento e supporto sociale sul territorio. Per individuare ilnuovo gestore sarà avviata una gara pubblica, con una valutazione basata esclusivamente sulla qualità delle proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sistema Sai - Human Rights, il Comune entra nel circuito

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