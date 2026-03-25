Dal 6 aprile 2026 riprende la quinta edizione di “Salento in cima alla cuccagna”, un circuito itinerante che vede gare tra squadre di amatori che partecipano alla prova del palo della cuccagna. La manifestazione si svolge in diverse località del Salento, coinvolgendo gruppi provenienti dalla regione e da altre zone italiane. La competizione si svolge su percorsi all'aperto, con prove di abilità e equilibrio.

LECCE - Dal 6 aprile 2026 torna la quinta edizione de “Salento in cima alla cuccagna", circuito itinerante di gare tra squadre di amatori del palo della cuccagna. Otto le tappe previste, tutte in provincia di Lecce, per una tradizione diventata uno sport riconosciuto dal Coni che l’associazione Madonna di San Fili di Monteroni ha saputo tutelare, diventando un unicum nel sud Italia e affermandosi ai vertici nazionali e internazionali. Quella della Madonna di San Fili è oggi la squadra professionista di palo della cuccagna con il titolo di prima del centro-sud Italia, tra l’altro finalista di uno dei campionati Italiani del palo della cuccagna, a Bergamo, lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Un circuito itinerante per la quinta edizione del “Salento in cima alla cuccagna”

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