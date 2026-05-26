Il Comune mette ordine al far west della pubblicità | censiti 8 mila impianti oltre l' 80% non era in regola
Sono stati censiti circa 8.000 impianti pubblicitari, di cui oltre l’80% risultava irregolare. Dopo anni senza una verifica sistematica, il Comune ha avviato un intervento di riordino della pubblicità esterna, considerato uno dei più significativi degli ultimi tempi. La rilevazione ha evidenziato molte situazioni fuori norma, portando a un intervento strutturato per regolarizzare la posizione degli impianti.
Dopo anni di assenza di una ricognizione organica del settore, l’Amministrazione comunale sta portando avanti una delle più importanti attività di riordino della pubblicità esterna mai realizzate negli ultimi anni in città. Un percorso avviato dall’assessorato alle Attività Produttive insieme. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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