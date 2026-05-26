Il Comune mette ordine al far west della pubblicità | censiti 8 mila impianti oltre l' 80% non era in regola

Notizia in breve

Sono stati censiti circa 8.000 impianti pubblicitari, di cui oltre l’80% risultava irregolare. Dopo anni senza una verifica sistematica, il Comune ha avviato un intervento di riordino della pubblicità esterna, considerato uno dei più significativi degli ultimi tempi. La rilevazione ha evidenziato molte situazioni fuori norma, portando a un intervento strutturato per regolarizzare la posizione degli impianti.