AGI - Sono oltre 13,5 milioni i voti raccolti in totale dal 2003, anno della prima edizione del censimento del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano (solo nel 2024 sono arrivate oltre 2.300.000 segnalazioni ) a favore di più di 41.000 luoghi, disseminati in oltre 6.500 Comuni (pari all' 83% del totale). Il Fai, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia la XIII edizione de "I Luoghi del Cuore", programma dedicato alla cura e alla valorizzazione del patrimonio, unico a livello nazionale e in Europa. Al via la fase di censimento, il più importante strumento che i cittadini hanno a disposizione per partecipare in concreto a salvaguardare e tramandare i beni culturali e ambientali che hanno a cuore.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fai, torna 'I Luoghi del Cuore'. Già censiti 40 mila siti

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