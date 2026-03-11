Bonifica rifiuti ex Salamini | il Tribunale impone che al Comune siano rimborsati oltre 112 mila euro

Il Tribunale di Parma, Seconda Sezione Civile, ha deciso di respingere l’opposizione presentata contro l’intimazione di pagamento rivolta al Comune. La sentenza riguarda le spese sostenute dal Comune per la bonifica di rifiuti speciali presenti su un’area privata nel comparto “Ex Salamini”. Il tribunale ha stabilito che al Comune devono essere rimborsati oltre 112 mila euro.

