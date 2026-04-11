Piazza del Comune | lo storico ‘Bar Centrale’ ha un nuovo gestore

In piazza del Comune a Fabriano, il locale storico conosciuto come ‘Bar Centrale’ ha cambiato gestione. La proprietà del locale, che appartiene al Comune, è passata a un nuovo gestore. La decisione è stata comunicata di recente, senza indicare ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti. La modifica riguarda un punto di riferimento per i residenti e i visitatori della zona centrale della città.

FABRIANO – In piazza del Comune, il ‘Bar Centrale’ - locale storico per i fabrianesi e di proprietà comunale - ha un nuovo gestore. In Comune, all’apertura delle buste del bando pubblico chiuso il 6 aprile scorso, la società aggiudicataria è risultata essere Fermento S.r.l.s., con sede legale a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Lo storico rifugio Marinelli è a caccia di un nuovo gestore Leggi anche: Lite in un bar di piazza Garibaldi: danneggiate le vetrine, gestore a Cattinara Argomenti più discussi: Scoppio del Carro 2026. Programma e provvedimenti di mobilità; Napoli si prepara al 174°Anniversario della Polizia di Stato: varato il piano traffico per Piazza del Plebiscito; 1945-2026: 81° Anniversario della Liberazione; Asfaltature notturne tra via Weggenstein e piazza Dogana. Capodanno, festa in piazza del Comune con NadaArezzo, 15 novembre 2025 – E’ Piazza del Comune sarà la location designata per la festa di fine anno aretina, un party gratuito che si fonde con la Città di Natale e le sue attrazioni. In arrivo Nada, ... lanazione.it Intanto piazza del Comune è stata chiusa per l’installazione dei nuovi condizionatori con una gru dal braccio altissimo davanti al Palazzo Pretorio; il nuovo bando sarà gestito dalla futura giunta - facebook.com facebook