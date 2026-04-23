Nuovo inizio per lo storico bar del paese col recupero del biliardo | Rito che attraversa generazioni

Lo storico bar nel centro di Roncofreddo sta per riaprire dopo un periodo di chiusura, con un intervento di restauro che include il recupero del biliardo, simbolo di lunga tradizione. La riapertura è prevista a breve, con l’intento di mantenere le radici sociali del locale e di offrire ai clienti un ambiente rinnovato. La struttura si prepara a tornare punto di riferimento per il paese, senza però modificare la sua identità storica.

Lo storico bar nel centro di Roncofreddo si prepara a cambiare pelle, ma non l’anima. È imminente la riapertura di quello che per decenni è stato il baricentro sociale del piccolo comune, che si ripresenterà al pubblico in una veste rinnovata e con un progetto ambizioso. L’operazione è il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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